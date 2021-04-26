Гендиректор МАГАТЕ запевнив Україну в підтримці щодо подолання наслідків аварії на ЧАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі запевнив Президента Володимира Зеленського у підтримці в питаннях подолання наслідків аварії на ЧАЕС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Твіттері Рафаеля Гроссі.

"Під час мого офіційного візиту до України я запевнив Президента України Володимира Зеленського у тому, що МАГАТЕ продовжуватиме невпинно працювати над вирішенням питань виведення з експлуатації, радіоактивних відходів та відновлення навколишнього середовища, пов'язаних з Чорнобильською катастрофою", - написав гендиректор МАГАТЕ.

During my official visit to #Ukraine, I reiterated to President @ZelenskyyUa that the @IAEAorg will continue working tirelessly in addressing decommissioning, radioactive waste and environmental remediation related with #Chernobyl accident. pic.twitter.com/eoANgMaPm8 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) April 26, 2021

Раніше повідомлялося, що генеральний директор МАГАТЕ (на сьогодні цю посаду обіймає Рафаель Гроссі - ред.) може вперше за 12 років прибути з візитом в Україну, з метою участі у засіданні Асамблеї нових вкладників.

У міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів повідомляли, що окрім участі в "Асамблеї вкладників", він також відвідає нові об'єкти інфраструктури поводження з радіоактивними відходами - НБК (Новий безпечний конфаймент) і СВЯП-2 (Сховище відпрацьованого ядерного палива сухого типу).

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня планується перше засідання Асамблеї нових вкладників, яка має вирішити питання укладання нової угоди між Україною та світовою спільнотою щодо надання допомоги у боротьбі з наслідками Чорнобильської катастрофи.

9 липня 2019 року в м. Київ відбулося завершальне засідання попередньої Асамблеї вкладників фонду. 45 країн-вкладників та донорів у 1997 році виділили кошти на будівництво НБК. Загальна вартість НБК становила €1,5 млрд. З них €1,41 млрд - міжнародна допомога, ще €105,9 млн - внесок України.

Конфаймент було введено у дослідно-промислову експлуатацію влітку 2020 року.

СВЯП-2 буде запущено в експлуатацію після отримання ліцензії. Питання видачі ліцензії ДП "Чорнобильська АЕС" на управління СВЯП-2 має бути розглянуте 22 квітня 2021 року.

Фото: Rafael MarianoGrossi, Twitter