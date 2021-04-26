МАГАТЕ говоритиме про ядерні об'єкти на окупованих територіях лише з Україною

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розмовлятиме стосовно всіх ядерних об’єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та Криму лише з Україною.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі під час переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

Зазначається, що сторони обговорили застосування гарантій МАГАТЕ до всіх ядерних об’єктів на території України, зокрема на тимчасово окупованих територіях, відповідно до угоди між Україною і Агентством.

«Рафаель Маріано Гроссі підтвердив чітку позицію: МАГАТЕ розмовлятиме лише з Україною щодо всіх ядерних об’єктів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та Криму, оскільки визнає лише суверенітет нашої держави над ними», - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники окремо обговорили можливості збільшення представництва України в Секретаріаті МАГАТЕ, з особливим акцентом на забезпеченні рівних прав і можливостей чоловіків і жінок.

Гендиректор МАГАТЕ також висловив зацікавленість в участі українських науковиць та студенток в дослідницько-стажувальній програмі МАГАТЕ ім. Марії Складовської-Кюрі.

Сторони обмінялися думками з низки питань міжнародного порядку денного і позитивно відзначили високий рівень взаємодії України та МАГАТЕ за широким спектром питань двосторонньої співпраці: від подолання пандемії COVID-19 в державі до лікування онкологічних захворювань.

Міністр висловив вдячність МАГАТЕ за багаторічну підтримку зусиль уряду України з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Генеральний директор запевнив, що Агентство продовжуватиме цю успішну співпрацю і надалі.

Як повідомлялося, очільник МАГАТЕ перебуває з робочим візитом в Україні вперше за 10 років на запрошення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) – міжнародна міжурядова науково-технічна організація, до якої входять 172 держави.

Україна є членом Агентства з моменту його створення у 1957 році.

Із 1990 року МАГАТЕ надало близько 16 млн дол. на реалізацію проєктів з чорнобильської проблематики в Україні.

Фото: МЗС