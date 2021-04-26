Шмигаль зустрівся з гендиректором МАГАТЕ – говорили про «зелену» енергетику і ЧАЕС

Україна розробила стратегію переходу до відновлювальних джерел енергії, в якій приділяється увага розвитку ядерної енергетики.

Як передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал, про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час розмови з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі.

"Україна розробила стратегію переходу до відновлювальних джерел енергії. Водночас у документі приділена увага й розвитку ядерної енергетики в Україні", – сказав Шмигаль.

Він також підкреслив, що ядерна енергія складає базу енергетичної системи України.

"Наша ядерна енергетична галузь функціонує відповідно до національних та міжнародних стандартів і вимог МАГАТЕ щодо гарантування ядерної та радіаційної безпеки. При цьому Україна демонструє надійність та прозорість існуючої системи контролю за ядерними матеріалами", — наголосив Прем‘єр-міністр.

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Шмигаль поінформував гендиректора МАГАТЕ, що у 2023 році українська енергетична система має синхронізуватися з європейською мережею ENTSO-E. За його словами, це сприятиме подальшому розвитку ядерної енергетики в Україні.

Окрім цього, співрозмовники обговорили подолання наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Так, глава уряду зауважив, що трагедія Чорнобиля сколихнула світ і змусила змінити підходи до розвитку ядерної енергетики.

"35 років Україна долає наслідки аварії разом з іншими країнами-партнерами. Наше завдання — перетворити об’єкт ЧАЕС на екологічно безпечну систему", — сказав Шмигаль.

Він повідомив, що сьогодні вручили ліцензію на експлуатацію сухого сховища відпрацьованого ядерного палива — СВЯП-2 Чорнобильської АЕС, що дасть змогу перемістити ядерне паливо зі сховища СВЯП-1, побудованого під час ліквідації аварії у 1986 році.

Прем’єр-міністр висловив вдячність МАГАТЕ за допомогу в подоланні наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та сприяння в перетворенні об’єкту на екологічно безпечну систему.

Як повідомляв Укрінформ, очільник МАГАТЕ перебуває з робочим візитом в Україні вперше за 10 років на запрошення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) – міжнародна міжурядова науково-технічна організація, до якої входять 172 держави.

Україна є членом Агентства з моменту його створення у 1957 році.

Із 1990 року МАГАТЕ надало близько 16 млн дол. на реалізацію проєктів з чорнобильської проблематики в Україні.

Фото: Урядовий портал