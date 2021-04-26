Чорнобильська АЕС отримала ліцензію на експлуатацію ядерного сховища

На Чорнобильській атомній електростанції у присутності Президента Володимира Зеленського відбулося вручення ліцензії на провадження діяльності – експлуатацію ядерної установки «Сховище відпрацьованого ядерного палива» (СВЯП-2).

Як повідомляє Укрінформ із посилання на пресслужбу глави держави, керівник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков вручив ліцензію виконувачу обов’язків генерального директора ДСП «Чорнобильська АЕС» Валерію Сейді.

Зеленський наголосив, що Україна робить усе можливе заради зміцнення надійності та безпеки й уникнення у майбутньому катастроф, подібних до трагедії на ЧАЕС.

«Ми дуже раді, що на цьому шляху Україна не одна і має широку підтримку міжнародних партнерів. І сьогоднішній день – яскравий приклад і такої підтримки, і ефективності наших спільних дій. Сьогодні введено в експлуатацію нове сховище для відпрацьованого ядерного палива», – сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, що правильне поводження з відпрацьованим ядерним паливом – це невід'ємна частина ядерно-паливного циклу і є першочерговим на всіх етапах.

«Дуже важливо, що сьогодні отримано ліцензію на експлуатацію нового сховища – іншого, сучасного типу, що є більш технологічним, більш безпечним і має, що важливо, строк експлуатації до 100 років», – сказав він.

За словами Президента, реалізація цього спільного проєкту України та її міжнародних партнерів тривала понад 10 років. Зеленський подякував усім, хто брав участь у будівництві сховища.

«Це знаковий крок для безпеки в Чорнобильській зоні, безпеки в Україні, безпеки в Європі та в цілому світі. Крок, який ми робимо сьогодні з безмежною вдячністю та шаною всім ліквідаторам аварії на ЧАЕС, а також з безмежною вірою та готовністю працювати заради безпечного, екологічного майбутнього наших дітей, наших наступних поколінь», – наголосив Президент.

В.о. гендиректора Чорнобильської АЕС Сейда зазначив, що ліцензія на експлуатацію СВЯП-2 підтверджує, що на цьому об’єкті впроваджені найсучасніші технології, які повністю відповідають нормативам України та рекомендаціям Міжнародного агентства з атомної енергії.

«За кілька років цей напрям безпечного переміщення ядерного палива буде одним із найважливіших напрямків діяльності нашого підприємства», – сказав він.

Сховище відпрацьованого ядерного палива «сухого» типу (СВЯП-2) призначене для прийому, підготовки до зберігання й безпосереднього зберігання протягом 100 років відпрацьованих тепловидільних збірок Чорнобильської АЕС. СВЯП-2 прийме на довгострокове зберігання зі старого сховища СВЯП-1 відпрацьоване ядерне паливо у кількості близько 22 тис. паливних збірок. Термін перевезення всього відпрацьованого ядерного палива – близько 10 років. У грудні 2020 року завершено активну фазу «гарячих випробувань», під час яких до СВЯП-2 перевезено 186 відпрацьованих тепловидільних збірок.

Роботи з будівництва СВЯП-2 профінансовано з міжнародного рахунку ядерної безпеки Європейського банку реконструкції та розвитку, донором якого є Україна. Вартість проекту становить 448,2 млн євро.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський 26 квітня, у 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи, здійснив поїздку на ЧАЕС.

Фото: president.gov.ua