Будь-який пункт порядку денного ООН може стосуватися агресії Росії — Кислиця

Будь-який пункт порядку денного ООН українська делегація використовує для донесення інформації про воєнну агресію РФ.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в інтерв’ю Укрінформу.

«Питання воєнної агресії Російської Федерації та її наслідків, тимчасової окупації української території є наскрізним, бо воно є багатовимірним. Практично немає жодного пункту порядку денного ООН, де б не міг бути відображений той чи інший аспект війни», - сказав Кислиця.

За його словами, українська делегація в ООН доносить інформацію про агресію Росії проти України, про її наслідки «не лише на політичному рівні чи в розмовах із керівництвом секретаріату й послами, а при будь-якій нагоді». Якщо розглядається питання гуманітарної ситуації на окупованих територіях або в умовах конфліктів, безвідносно до України, «ми про це говоримо з точки зору того, що відбувається в нас», зазначив Кислиця. Коли обговорюється питання сталого розвитку, додав він, «ми розповідаємо, як на сталий розвиток впливають війни й агресії», якщо це освіта, то Україна порушу проблему освіти в захоплених регіонах, якщо екологія, то – про екологічні наслідки на окупованих територіях, тощо.

Кислиця зазначив, що у спілкуванні з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і секретаріатом ООН стосовно російської агресії Україна має неспростовні аргументи – Статут ООН, який установлює заборону на застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави.

Порушення міжнародного права, спроби загарбати чужу територію, змінити кордони суперечать статутним положенням ООН, нагадав постпред. «Тож які б не були міркування в усіх 193 держав-членів ООН, керівництво секретаріату має керуватися статутом Організації», - підкреслив він.

Як повідомлялося, Росія у лютому 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.