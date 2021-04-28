Представник України при ООН: Мені було б соромно на місці російського посла

Постійному представникові України при ООН Сергію Кислиці було б соромно на місці російського посла з огляду на те, які країни підтримують своїм голосуванням в ООН Росію.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

«Якби я був, не дай Боже, російським послом, то мені було реально соромно, коли тебе підтримують такі «стовпи» прав людини, «чемпіони» боротьби за демократію, як Північна Корея, Сирія, Нікарагуа, Венесуела», - зазначив Кислиця. При цьому він уточнив, що має на увазі не народи цих країн, а режими, «які вбивають власний народ, як, наприклад, у Сирії, мучать своє населення, тримають людей у трудових таборах для покарання, як у Північній Кореї».

Кислиця відзначив, що партнерами України є «передусім країни західноєвропейської, центральноєвропейської та східноєвропейської груп» - приблизно 80-90держав. «Маємо коло держав, які однозначно на нашому боці, - сказав він. - Але є, так би мовити, стабільний пул Російської Федерації – десь 17-25 країн».

Частина країн, за його словами, з різних причин традиційно взагалі не бере участі в голосуваннях. Часто це пов’язано з тривалими конфліктами, коли країни не бажають «дратувати» США чи Росію, які «працюють над розв’язанням» цих конфліктів. Частина країн не підтримує так звані країнові резолюції (щодо проблем окремих країн у сфері прав людини).

Проте, за словами постпреда, Україна сама тривалий час не підтримувала таких резолюцій через політику багатовекторності. «Десятиліття такої політики, напевне ж, залишають свій слід. Ми хотіли подобатися всім: щоб нас любили і ЄС, і країни недемократичного табору. А тепер дивуємося, що є кілька десятків країн-членів ООН, які поводяться точнісінько так само», - зазначив він.

Водночас, за його словами, якість ухваленого документа важливіша за кількість голосів, відданих за нього. «І якщо ми проводимо нашу резолюцію з 63, 65 чи 67 голосами, це дуже добрий результат, адже це голоси країн демократичного табору», - додав він.