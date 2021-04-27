Кримські татари залишаться в центрі уваги ООН – Кислиця

Збереження самобутності кримських татар перебуватиме в центрі уваги Генасамблеї та генерального секретаря ООН, переконаний Сергій Кислиця.

Про це постпред України при ООН заявив на онлайн-заході на полях 20-ї сесії Постійного форуму корінних народів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

«Доля кримських татар, на жаль, дуже красномовно свідчить про загальне різке погіршення стану з правами людини на півострові», - сказав Кислиця. Тому Україна, за його словами, належним чином «тримає питання збереження культурної самобутності кримських татар у центрі уваги Генеральної Асамблеї ООН (що відбито у її відповідних резолюціях), а також генерального секретаря, на якого покладено виконання цих резолюцій».

Важливо, наголосив Кислиця, що доповіді генсека ООН, підготовлені відповідно до цих резолюцій, містять широкий спектр фактів і свідчень про обмеження, з якими в окупованому Криму стикаються українські громадяни, у тому числі кримські татари, при реалізації своїх економічних, соціальних та культурних прав, зокрема права на працю, а також можливості здобуття освіти українською та кримськотатарською мовами.

«Ми зберігатимемо пильність і триматимемо питання корінних народів України на порядку денному ООН, - зазначив постпред. - Це, звісно, передбачає зняття незаконної заборони на діяльність Меджлісу, накладеної російською окупаційною владою в Криму.

Як повідомляв Укрінформ, 20-а сесія Постійного форуму ООН з питань корінних народів проходить з 19 по 30 квітня у гібридному режимі. Форум був започаткований у липні 2000 року як дорадчий орган Економічної та соціальної ради ООН і є центральною платформою для обговорення комплексу питань захисту прав корінних народів.