В окупованому Криму не виконують рішення суду ООН - член Меджлісу

Прийняте п'ять років тому рішення окупаційної влади Криму визнати діяльність Меджлісу екстремістською й заборона його «на території РФ» позбавили кримськотатарський народ національного органу самоврядування.

Про це у Фейсбуку написав член Меджлісу, керівник Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, передає Укрінформ.

«26 квітня 2016 року так званий «Верховний суд Республіки Крим» визнав діяльність Меджлісу кримськотатарського народу екстремістської та заборонив його в РФ, таке ж рішення прийняв Верховний суд Російської Федерації. Ці рішення фактично залишили корінний народ без його національного органу самоврядування», - повідомив Барієв.

За його словами, заборона представницького органу корінного кримськотатарського народу є порушенням статей 3, 5, 18, 19, 20, 23, 33 і 34 Декларації ООН про права корінних народів.

Як підкреслив активіст, попри те, що проміжне рішення Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року зобов'язує Російську Федерацію скасувати незаконне рішення про заборону Меджлісу, окупаційна влада продовжує переслідувати його членів на всіх рівнях - а це понад 2000 представників кримськотатарського народу.

Крім того, зазначив Барієв, у 2018 році мали відбутися нові вибори делегатів Курултаю, яким належало обрати новий склад Меджлісу. Однак через окупацію Криму і заборону Меджлісу кримськотатарський народ позбавлений права на вільні демократичні вибори своїх представницьких органів.

За словами Бариева, він неодноразово виступав на майданчиках ООН і ОБСЄ, де інформував міжнародну спільноту про порушення окупантами цього колективного права кримськотатарського народу.

Крім того, зазначив він, Кримськотатарський ресурсний центр надавав допомогу адвокатам, які представляють Україну, в підготовці меморандуму до Міжнародного суду ООН в частині підготовки доказів про те, що Меджліс є представницьким органом корінного народу.

КРЦ також сприяв у поданні 13 заяв від членів меджлісів усіх рівнів і 4 заяв від юридичних осіб системи Курултай-Меджліс до ЄСПЛ про незаконність заборони Меджлісу кримськотатарського народу.

Нагадаємо, Меджліс кримськотатарського народу (аналог парламенту) складається з 33 осіб. Обирається на Курултаї (з'їзді), який включає 250 делегатів, обраних на прямих демократичних виборах терміном на 5 років.

До початку окупації в Автономній Республіці Крим функціонувало 250 регіональних і місцевих меджлісів.

Згідно з постановою Верховної Ради від 20 березня 2014 року, Курултай і Меджліс є офіційними представницькими органами кримськотатарського народу в Україні.