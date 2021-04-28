Росія у ТКГ визнала, що представники «Л/ДНР» не є суб'єктами переговорів - Арестович

У російській делегації визнали, що запрошені з ОРДЛО представники не є суб'єктами переговорного процесу.

Про це в ефірі "Україна 24", коментуючи засідання Тристоронньої контактної групи, заявив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає Укрінформ.

За словами Арестовича, "даний представник Росії визнав, що, хоча, і існують збройні формування ОРДЛО, але, як суб'єкта переговорів, їх немає".

"Росія, як відомо, завжди наполягає на тому, що не є стороною конфлікту і що Україна має вести переговори з ОРДЛО. Однак сьогодні один високопоставлений представник з російської сторони, не буду говорити хто, все-таки є дипломатичний етикет, сказав: ми, природно, визнаємо територіальну цілісність України. Ця людина також сказала: мови про" республіки", природно, не йде", - заявив Арестович.

При цьому спікер української делегації в ТКГ не підтвердив, і не спростував, чи є зазначений представник від Росії Дмитром Козаком, заступником адміністрації російського президента.

Також Арестович повідомив, що учасникам ТКГ не вдалося узгодити текст документа про введення "великоднього перемир'я", проте вони підтвердили необхідність продовжувати консультації щодо його погодження.

"Усі сторони погодилися з необхідністю встановити "великоднє перемир'я". Було запропоновано два тексти документа - український і російський. Але не вдалося нам поки домовитися щодо остаточного тексту, тому що є чутливі формулювання. Потрібен час, щоб їх добре продумати», - сказав Арестович.

За його словами "узгодження тексту перемир'я в ТКГ тривало шість годин і було дуже конструктивним". Він додав, що консультації про необхідність дотримання режиму припинення вогню тривають на рівні політичних радників лідерів "нормандської четвірки" та на рівні ТКГ і підгрупи з безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська від початку доби 28 квітня вісім разів порушили режим припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат від початку доби серед наших захисників немає.