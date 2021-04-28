Росія зірвала засідання політгрупи ТКГ спробами втягнути туди терористку - Гармаш

Засідання робочої групи ТКГ з політичних питань, яке мало відбутися 27 квітня, не відбулося через блокування його Росією.

Як передає Укрінформ, про це представник окремих районів Донецької області України в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш 28 квітня повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Ніяких« переговорів політгрупи» вчора не було, була «неформальна сесія в обмеженому форматі». До речі, тепер зрозуміло, що означає слово «обмежений» в цьому формулюванні... Засідання політгрупи не відбулося, воно, як і раніше, блокується Росією спробами втягнути в ТКГ терористку та інших «громадських експертів», - зазначив Гармаш.

За його словами, вчора під час неформального обміну думками учасників робочої групи ТКГ з політичних питань представник України Андрій Костін «нагадав представникам РФ з Луганська і Донецька Мірошнику і Михайловій, що вони, як ніяк, - громадяни України і повинні поважати українські закони».

Гармаш здивувався, що через звернення Костіна «товариш Михайлова чомусь зробила більш ніж дивний висновок про визнання Києвом конфлікту на Донбасі «внутрішньоукраїнським».

«Що взяти з людини, яка за сім років консультацій у Тристоронній контактній групі так і не запам'ятала її назву - Михайлова називає її «Контактною групою», - нагадав журналіст і опублікував сторінку сепаратистського сайту з заявами представниці ОРДО Михайлової про «внутрішньоукраїнський» конфлікт.

Як повідомляв Укрінформ, 17 березня українська сторона в ТКГ відмовилася від роботи в політичній підгрупі через присутність на переговорах нібито представниці ОРДЛО Маї Пирогової, засудженої в Україні за тероризм.

22 березня Гармаш заявив, що українська делегація у Тристоронній контактній групі не розмовлятиме з терористами на переговорах про ситуацію на сході України.

Сторонами переговорів є Україна і Росія за посередництва ОБСЄ; представники угруповань "Л/ДНР" не є членами ТКГ.