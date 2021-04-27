Кремль хоче викинути з «Мінська» переселенців, щоб повернути монополію у переговорах - Гармаш

Представник Окремих районів Донецької області України в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш нагадав, що головна мета переговорів з Росією не мир за будь-яку ціну, а збереження державності України.

Як передає Укрінформ, про це 27 квітня він написав на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Сподіваюся, що наше керівництво, у своєму прагненні до миру, не забуде про те, через що взагалі вся ця війна і заради чого багатотисячні жертви. Мета - не мир за будь-яку ціну, мета - територіальна цілісність і суверенітет над всією територією, тобто - збереження державності України. Суб'єктивізація ОРДЛО (а по суті - «автономія» «ДНР» - «ЛНР») з цією метою ніяк не корелюють. І будь-який крок у напрямку їх суб'єктивізації шляхом нашого витіснення з переговорного процесу (чим би його не виправдовували) - веде до реалізації мети Москви, а не України», - написав Гармаш у відповідь на випади російської сторони «викинути з переговорного процесу переселенців».

«Стає все більш зрозумілою мета цього шоу Росії із залученням до консультацій у ТКГ терористки Маї Пирогової та обвинуваченням у шпигунстві радника української делегації Дениса Казанського. Це очевидно з пропозицій з «розблокування» роботи політичної рабгрупи ТКГ, з якими вже вдруге виступає представник Росії», - пояснює журналіст.

За його словами, сьогодні на неформальній зустрічі учасників консультацій (офіційного засідання робочої групи так і не відбулося) укотре було озвучено пропозицію працювати в «колишньому» складі, тобто «повноважних представників», до яких Москва відносить і запрошених з Донецька і Луганська (насправді з Москви), відповідно, Михайлова і Мірошника.

«Тобто мета - повернути монополію на представництво в переговорах від ОРДЛО московським маріонеткам, викинути з переговорного процесу переселенців. Ми дуже заважаємо Росії в суб'єктивізації ОРДЛО як сторони конфлікту. А для неї в цьому - весь сенс Мінська», - наголошує Гармаш.

Він зазначив, що сьогодні позиція представника України в політичній робгрупі ТКГ Андрія Костіна залишалася незмінною: участь терористки Маї Пирогової автоматично означає вихід з переговорної кімнати української делегації. «Але елементи шантажу шляхом нагадування про складність загальної геополітичної ситуації і військове загострення сьогодні вже звучали. Завтра на ТКГ, вони, напевно, теж застосовуватимуться. Подивимося, наскільки стійким до них виявиться Леонід Макарович», - заявив журналіст.