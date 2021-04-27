Зеленський розраховує, що на ТКГ «перезавантажать» режим припинення вогню

Президент Володимир Зеленський розраховує на те, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи 28 квітня сторони наблизяться до рішення оголосити ще раз про режим припинення вогню і перезавантажать цей режим.

Про це він сказав на Херсонщині, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«Завтра буде повноцінна зустріч ТКГ у відеоформаті. Я все ж таки думаю, що всі сторони наблизяться до рішення оголосити ще раз про режим припинення вогню і перезавантажать цей режим серйозно – не тільки на словах, а й письмово підтвердять», – сказав Зеленський.

Він вважає за доцільне залучення до мирних перемовин інших держав, адже це може сприяти швидшому завершенню війни на сході України.

«Це може бути розширення нормандського формату, окремий, паралельний формат з іншими країнами, з дуже серйозними, потужними гравцями. Не тільки тому, що вони потужні, а тому, що вони виявляють бажання допомогти Україні у припиненні війни. Я вважаю, що це правильне рішення», – сказав глава держави.

Президент також укотре висловився за модернізацію та оновлення мінського переговорного процесу.

«Я вважаю, що «Мінськ» повинен бути гнучким. Ніхто не говорить, що потрібно закривати «Мінськ». Але вважаю, що кілька пунктів повинні бути оновлені», – зазначив він.

Глава держави зауважив, що наразі в межах мінського формату активно проходять перемовини, зокрема в робочих групах Тристоронньої контактної групи, і невдовзі може бути досягнуто спільного результату.

Щодо нещодавнього скупчення російських військ на східному кордоні України, то, за словами Президента, Росія не перший рік вдається до тиску. Але Україна сприймає це спокійно. «Ми постійно повинні бути готові», – додав він.

За словами глави держави, спільні зусилля України, європейських країн та США стосовно Росії створили можливості для деескалації. «Ми не можемо гарантувати на 100%, що російські війська не повернуться. Ми все ж підтримуємо рішення відвести війська від кордонів з Україною. Це говорить вже про намір не продовжувати ескалацію», – зауважив він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 27 квітня перебуває із робочою поїздкою у Херсонської області.