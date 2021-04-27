Зеленський прибув з робочою поїздкою на Херсонщину
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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Херсонської області.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Президента.
"Глава держави відвідає передові позиції українських військових на тимчасовій адмінмежі з окупованим Кримом, де ознайомиться з оперативною обстановкою та поспілкується з військовослужбовцями", - йдеться в повідомленні.
У Херсоні Зеленський проведе нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримським півостровом у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Одеській та Миколаївській областях.
Фото: www.president.gov.ua