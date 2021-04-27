Зеленський прибув з робочою поїздкою на Херсонщину

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Херсонської області.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Президента.

"Глава держави відвідає передові позиції українських військових на тимчасовій адмінмежі з окупованим Кримом, де ознайомиться з оперативною обстановкою та поспілкується з військовослужбовцями", - йдеться в повідомленні.

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У Херсоні Зеленський проведе нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримським півостровом у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Одеській та Миколаївській областях.

Фото: www.president.gov.ua