«Великоднє перемир’я»: Кравчук каже, що на встановлення «тиші» є шанс

Сьогодні, 28 квітня, відбулося загальне засідання ТКГ на рівні глав делегацій. З'явилася можливість на Великодні свята встановити перемир'я на сході України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку у Фейсбуці Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Головною темою обговорення стала пропозиція повернутися до суворого дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню, додатковим аргументом для чого виступає настання Великодніх свят. За словами голови Української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, «є шанс встановити «великоднє перемир‘я».

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Сторони суттєво наблизилися до взаємного розуміння та узгодили в загальному вигляді ідею встановлення «великоднього перемир’я».

"Сторони погодилися продовжити роботу щодо вжиття додаткових заходів із вдосконалення механізму виключення порушень режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Консультації тривають.

Як повідомляв Укрінформ, російські окупаційні війська від початку доби 28 квітня вісім разів порушили режим припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат від початку доби серед наших захисників немає.