Візит Блінкена в Україну - програма зустрічей і заходів
Укрінформ
Державний секретар США Ентоні Блінкен сьогодні, 6 травня, у Києві проведе низку зустрічей з топ-посадовцями та громадськими діячами України.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційну програму візиту, оприлюднену посольством США в Україні.
Зокрема, у четвер, 6 травня, у Держсекретаря США заплановані наступні зустрічі:
- 9:40 - Блінкен має зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
- 10:10 - Держсекретар США разом з очільником МЗС та митрополитом Епіфанієм візьме участь у покладанні квітів до меморіалу конфлікту на Донбасі у Києві.
- 10:20 - Блінкен з митрополитом Епіфанієм відвідає Михайлівський монастир.
- 10:45 - зустріч Блінкена з Президентом України Володимиром Зеленським.
- 11:55 - Блінкен проведе з Президентом України спільну пресконференцію.
- 12:30 – Держсекретар США зустрінеться з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
- 15:25 - Блінкен візьме участь у віртуальному круглому столі з питань реформ/боротьби з корупцією.
- 16:15 – посадовець прийме участь у віртуальній зустрічі з персоналом та родинами посольства США в Києві.
Як зазначали у Держдепартаменті, Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну, «щоб підкреслити непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії».