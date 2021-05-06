Візит Блінкена в Україну - програма зустрічей і заходів

Державний секретар США Ентоні Блінкен сьогодні, 6 травня, у Києві проведе низку зустрічей з топ-посадовцями та громадськими діячами України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційну програму візиту, оприлюднену посольством США в Україні.

Зокрема, у четвер, 6 травня, у Держсекретаря США заплановані наступні зустрічі:

9:40 - Блінкен має зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

10:10 - Держсекретар США разом з очільником МЗС та митрополитом Епіфанієм візьме участь у покладанні квітів до меморіалу конфлікту на Донбасі у Києві.

10:20 - Блінкен з митрополитом Епіфанієм відвідає Михайлівський монастир.

10:45 - зустріч Блінкена з Президентом України Володимиром Зеленським.

11:55 - Блінкен проведе з Президентом України спільну пресконференцію.

12:30 – Держсекретар США зустрінеться з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

15:25 - Блінкен візьме участь у віртуальному круглому столі з питань реформ/боротьби з корупцією.

16:15 – посадовець прийме участь у віртуальній зустрічі з персоналом та родинами посольства США в Києві.

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Як зазначали у Держдепартаменті, Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну, «щоб підкреслити непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії».