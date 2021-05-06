Держсекретар США Блінкен прибув в Україну

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув з робочим візитом в Україну. Його літак приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Як передає Укрінформ, про це повідомив кореспондент NBC News Джош Ледерман.

Secretary of State Blinken has just landed in Ukraine, per pool reporter on the plane. Tune in for his interview on the ground with @mitchellreports tomorrow — Josh Lederman (@JoshNBCNews) May 5, 2021

Під час візиту 5-6 травня Блінкен зустрінеться з Президентом Вододимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та іншими урядовцями.

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд прибула до Києва разом з Блінкеном.

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок розпочав візит до країн Європи.

Фото: U.S. Department of State