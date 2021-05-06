Держсекретар США Блінкен прибув в Україну

Держсекретар США Блінкен прибув в Україну

Укрінформ
Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен прибув з робочим візитом в Україну. Його літак приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Як передає Укрінформ, про це повідомив кореспондент NBC News Джош Ледерман.

Під час візиту 5-6 травня Блінкен зустрінеться з Президентом Вододимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та іншими урядовцями.

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Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд прибула до Києва разом з Блінкеном.

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок розпочав візит до країн Європи.

Фото: U.S. Department of State

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