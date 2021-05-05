Блінкен приїжджає до Києва, аби підкреслити непохитну підтримку України - Держдеп

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну, де зустрічатиметься з Президентом Вододимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, «щоб підкреслити непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії».

Як передає Укрінформ, про це йдеться в розісланому пресслужбою Держдепу США інформаційному повідомленні під назвою «США і Україна: стратегічні партнери».

Держсекретар також обговорюватиме процес реформ, які є «ключем до розвитку в Україні демократичних інститутів, економічного процвітання та євроатлантичного майбутнього», ідеться в повідомленні.

Держдеп наголошує, що Сполучені Штати рішуче підтримують зусилля України для досягнення своїх євроатлантичних прагнень і побудови процвітаючого, безпечного і демократичного майбутнього для всіх українців.

«Сполучені Штати є глибоко стурбовані тривалими агресивними діями й риторикою Росії щодо України, зокрема нарощуванням російських військ в окупованому Криму і вздовж українського кордону», - ідеться в повідомленні.

Держдеп нагадує, що «Крим - це Україна» і заявляє, що Сполучені Штати не визнають нині й не визнають ніколи спробу анексії Кримського півострова й закликають Росію повернути Україні повний контроль над півостровом.

«Донбас – це Україна. Росія повинна виконувати свої зобов'язання відповідно до Мінських угод і добросовісно працювати, аби завершили конфлікт у східній Україні й відновити український суверенітет», - заявляють у Державному департаменті.

У повідомленні також нагодовується, що США підтримують Україну в забезпеченні належного управління як у державному так і корпоративному секторах, продовженні боротьби з корупцією, судовій реформі.

Держдеп нагадує, що з 2014 року США надали Україні понад $ 4,6 млрд доларів допомоги, гарантії щодо позик на суму 1 млрд дол., більш як 49 $ млн на боротьбу з ковідом, понад 306 млн для підтримки переміщених осіб, які постраждали внаслідок агресивних дій Росії в східній частині України та Криму.

Фото: Bloomberg Finance LP