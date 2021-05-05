Зеленський і Блінкен у четвер проведуть спільну пресконференцію - ОП

Президент Володимир Зеленський у середу проведе зустріч та спільну прескоференцію з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"6 травня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Ентоні Блінкена", - йдеться в повідомленні ОП.

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Зазначається також, що о 12:30 запланована зустріч Президента та Державного секретаря США з представниками ЗМІ.

Як повідомляв Укрінформ, глава Держдепартаменту США 5-6 травня перебуватиме з візитом у Києві.