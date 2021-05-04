Блінкен і Боррель на переговорах у Лондоні порушили тему України

Високий Представник ЄС Жозеп Боррель і держсекретар США Ентоні Блінкен у рамках зустрічі міністрів закордонних справ «Великої сімки» у Лондоні провели двосторонні переговори.

У ході переговорів серед інших найважливіших міжнародних проблем порушували тему безпеки та концентрації російських військ поблизу кордонів України та в окупованому Криму. Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у вівторок на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Високий представник ЄС-віцепрезидент Єврокомісії Боррель і держсекретар Блінкен розглянули останній розвиток у переговорах навколо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) – ядерної угоди з Іраном, - з огляду на можливе повернення США до СВПД та забезпечення його повної та ефективної імплементації. Вони також обговорили відносини з Росією у світлі нещодавнього військового нарощування Росії у незаконно анексованому Криму та на кордонах з Україною», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ці, та інші невідкладні виклики в сфері закордонних справ і безпеки, які Жозеп Боррель та Ентоні Блінкен обговорили на двосторонньому рівні, були також предметом для дискусії серед міністрів закордонних справ G7 під час їх дводенної зустрічі в Лондоні. Серед інших тем цього ряду – стан здоров’я Олексія Навального, дії Росії проти країн-членів ЄС та санкції проти громадян Євросоюзу.

Керівники дипломатичних служб ЄС і США також обговорили ситуацію в Афганістані з огляду на нещодавні політичні рішення США (щодо виведення військ – ред.), а також відносини з Китаєм. Високий представник ЄС висловив тривогу у зв’язку із дестабілізацією в Колумбії та наголосив на необхідності досягнення мирної угоди.

Як йдеться у повідомленні, наступний саміт ЄС-США, який має відбутися у червні, надасть подальший імпульс для двосторонніх відносин.

Як повідомлялося, в Лондоні на початку поточного тижня відбулася зустріч міністрів закордонних справ G7, які розглянули найважливіші питання міжнародної політики.