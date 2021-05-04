США стежать за діями Росії, і в разі агресії готові діяти у відповідь – Блінкен

Сполучені Штати уважно стежать за діями Росії та зберігають чітку й послідовну позицію щодо готовності в будь-який момент відповісти на зловмисні дії Кремля.

Про це заявив у понеділок у Лондоні, під час спільної з главою МЗС Британії прес-конференції, державний секретар США Ентоні Блінкен, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Що стосується Росії, як уже сказав Домінік (Рааб – ред.), ми дуже уважно відстежуємо дії РФ і те, який курс вона вирішила обрати»,- зауважив глава Держдепартаменту США.

Він підкреслив, що президент Байден чітко заявляв впродовж тривалого часу, навіть ще до того, як став президентом: «Якщо Росія обирає шлях безрозсудних та агресивних дій, ми дамо відповідь».

Натомість, за словами Блінкена, це не означає, що Вашингтон прагне ескалації.

«Ми віддали би перевагу більш стабільним та передбачуваним відносинам. І якщо Росія рухатиметься на цьому напрямі, ми також (це робитимемо – ред)», - підкреслив головний американський дипломат.

Він зауважив, що президент Байден «матиме можливість, коли зустрічатиметься з президентом Путіним, поговорити про це напряму».

При цьому Блінкен уточнив, що йдеться, передусім, про стратегічну стабільність у світі, а також у питаннях, у яких США і Росія мають глибокі розбіжності.

Але подальший розвиток відносин між Вашингтоном і Москвою, за його словами, залежатиме від того, який шлях оберуть у Кремлі.

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок розпочав візит до Великої Британії, де планує взяти участь у засіданні G7 на рівні глав зовнішньополітичних відомств.