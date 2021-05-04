США стежать за діями Росії, і в разі агресії готові діяти у відповідь – Блінкен

США стежать за діями Росії, і в разі агресії готові діяти у відповідь – Блінкен

Укрінформ
Сполучені Штати уважно стежать за діями Росії та зберігають чітку й послідовну позицію щодо готовності в будь-який момент відповісти на зловмисні дії Кремля.

Про це заявив у понеділок у Лондоні, під час спільної з главою МЗС Британії прес-конференції, державний секретар США Ентоні Блінкен, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Що стосується Росії, як уже сказав Домінік (Рааб – ред.), ми дуже уважно відстежуємо дії РФ і те, який курс вона вирішила обрати»,- зауважив глава Держдепартаменту США.

Він підкреслив, що президент Байден чітко заявляв впродовж тривалого часу, навіть ще до того, як став президентом: «Якщо Росія обирає шлях безрозсудних та агресивних дій, ми дамо відповідь».

Натомість, за словами Блінкена, це не означає, що Вашингтон прагне ескалації.

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«Ми віддали би перевагу більш стабільним та передбачуваним відносинам. І якщо Росія рухатиметься на цьому напрямі, ми також (це робитимемо – ред)», - підкреслив головний американський дипломат.

Він зауважив, що президент Байден «матиме можливість, коли зустрічатиметься з президентом Путіним, поговорити про це напряму».

При цьому Блінкен уточнив, що йдеться, передусім, про стратегічну стабільність у світі, а також у питаннях, у яких США і Росія мають глибокі розбіжності.

Але подальший розвиток відносин між Вашингтоном і Москвою, за його словами, залежатиме від того, який шлях оберуть у Кремлі.

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок розпочав візит до Великої Британії, де планує взяти участь у засіданні G7 на рівні глав зовнішньополітичних відомств.

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