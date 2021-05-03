У Держдепі США уважно стежать за відведенням військ Росії від українського кордону – Блінкен

У Держдепартаменті США заявили, що дуже пильно стежать за відведенням російських військ від українського кордону.

Як передає Укрінформ, про це у своєму інтерв’ю для CBS заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Ми бачили, що за останні кілька днів було прийнято рішення відвести деякі з цих сил. І ми бачимо, що деякі з них почали відходити… ми стежимо за цим дуже-дуже уважно», – сказав Блінкен.

Як передавав Укрінформ, українські дипломати отримали запевнення, що Сполучені Штати «точно братимуть» участь у запланованому на серпень саміті «Кримської платформи».

Кримська платформа – це ініційований Україною міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення у міжнародно визнані кордони.

Як повідомлялося, Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом "успішного завершення навчань", але водночас залишає власну військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.

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