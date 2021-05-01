США запевнили Україну, що братимуть участь у саміті «Кримської платформи» – Кулеба

Українські дипломати отримали запевнення, що Сполучені Штати «точно братимуть» участь у запланованому на серпень саміті «Кримської платформи».

Як передає Укрінформ, про в це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Нас запевнили, що США участь точно братимуть. Знаєте, у дитинстві на день народження запрошуєш, тобі кажуть: а хто ще буде? Є доволі багато країн, які орієнтуються на США. І вони чекають, коли США остаточно підтвердять, і вони теж відразу підтвердять. Ми знаємо, що вони готові прибути, але є дипломатична така гра. Тому ми дійсно з нетерпінням чекаємо (на офіційне підтвердження – ред.)», – сказав очільник зовнішньополітичного відомства України.

Кулеба також відзначив, що для всіх, кому небайдужа доля Криму, важливо, щоб «Кримська платформа» стала успіхом.

«Тим більше, можемо сказати, що в російському МЗС діє ціла група, завдання якої –«завалити» саміт «Кримської платформи». Дуже серйозно вони сприймають цю ініціативу. Поки в Україні розповідають, що це якась формальність, у Росії насправді вважають «Кримську платформу» серйозною загрозою і серйозно їй протидіють», – наголосив Кулеба.

Кримська платформа – це ініційований Україною міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення у міжнародно визнані кордони.

Платформа має координувати дії органів державної влади України щодо Криму, а також комунікувати питання деокупації Криму та захисту прав мешканців тимчасово окупованого півострова з міжнародними партнерами України. Завданнями Платформи, кажуть її ініціатори, є надання стратегічного бачення міжнародної політики щодо Криму, консолідація уваги та ресурсів міжнародної спільноти на кримському напрямку, щоб змусити Росію повернутись до дотримання норм міжнародного права і припинити окупацію українських територій.