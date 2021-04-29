США підтвердили готовність включитися в роботу «Кримської платформи»

Сполучені Штати вітають і підтримують мирну ініціативу України «Кримська платформа» та готові приєднатися до неї, щоби досягти остаточної мети – припинення російської окупації Кримського півострова.

Про це повідомили в середу в офісі речника Державного департаменту США у відповідь на інформаційний запит власного кореспондента Укрінформу.

«США вітають нову ініціативу України «Кримська платформа» та із задоволенням очікують продовження співпраці з Україною, а також нашими союзниками та партнерами щодо припинення російської окупації Кримського півострова й агресії (РФ – ред.) на сході України», - зауважили в американському зовнішньополітичному відомстві.

Читайте також: Джапарова презентувала Комітету міністрів РЄ проєкт рішення щодо Криму

Крім того, у Держдепартаменті підкреслили, що США «підтверджують свою підтримку суверенітету й територіальній цілісності України, включно з її територіальними водами».

Як повідомляв Укрінформ, «Кримська платформа» – це новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною. Він має на меті підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму; відповіді викликам безпеки; посилення міжнародного тиску на Росію; запобігання подальшим порушенням прав людини; захист жертв окупаційного режиму; та зрештою деокупацію Криму. Україна активно пропонує іншим державам приєднатися до цієї міжнародної ініціативи.

Перший саміт міжнародної «Кримської платформи» запланований на 23 серпня в Києві. Зараз триває підготовча робота на цьому напрямі.

Зокрема, минулого тижня питання «Кримської платформи» обговорювалося на рівні глав МЗС Польщі, Румунії, Туреччини, Грузії й України на робочому засіданні в Бухаресті щодо безпеки в Чорноморському регіоні. Крім того, у вівторок відбулося установче засідання групи підтримки «Кримської платформи» у межах Парламентської Асамблеї НАТО.