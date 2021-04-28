Джапарова презентувала Комітету міністрів РЄ проєкт рішення щодо Криму

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова презентувала ініційований Україною проєкт рішення Комітету міністрів Ради Європи «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

«28 квітня Джапарова взяла участь в 1402-му засіданні Комітету міністрів Ради Європи, під час якого детально поінформувала учасників про провокування Російською Федерацією нового витка напруження шляхом накопичення збройних сил на кордоні з Україною та на окупованих територіях, а також в акваторії Чорного моря та Керченської протоки», - ідеться в повідомленні.

Джапарова також наголосила, що військова ескалація відбувається на тлі триваючих грубих і систематичних порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму.

Вона окремо звернула увагу на те, що Росія як держава-окупант здійснює репресії як проти громадян, так і проти невигідних їй організацій. «Вже протягом чотирьох років російська окупаційна адміністрація ігнорує припис Міжнародного суду ООН відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу», - додала Джапарова.

Перша заступниця міністра також наголосила, що Україна використовуватиме всі наявні можливості для захисту прав і свобод людини на окупованих територіях, адже вони потребують особливої уваги і посиленого захисту з боку Ради Європи.

Крім того, Джапарова наголосила на важливості спільних дій для припинення блокування Росією доступу до Криму для органів Ради Європи та відповідних моніторингових процедур.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня Джапарова обговорила з проводом Світового конгресу українців план адвокації Кримської платформи.

Фото: МЗС