Група підтримки «Кримської платформи» провела установче засідання у рамках ПА НАТО

У рамках Парламентської Асамблеї НАТО відбулося установче засідання групи підтримки “Кримської платформи”.

Про це повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Для реалізації комплексу заходів, передбачених ініціативою “Кримська платформа”, запропонував учасникам установчого засідання групи підтримки "Кримської платформи" в рамках ПА НАТО зосередити увагу на: формуванні широкої стабільної коаліції держав у межах ПА НАТО на підтримку “Кримської платформи”, - написав він.

Окрім того, Стефанчук закликав до посилення співпраці з державами для забезпечення політики невизнання, гарантування безпеки, включно зі свободою навігації; збереження санкційного тиску на державу-агресора до відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Перший заступник Голови ВР також висловився за отримання підтримки в межах реалізації курсу України на набуття членства в НАТО.

“Враховуючи насильницькі демографічні зміни, які продовжує проводити Російська Федерація, мобілізацію жителів Криму до російських збройних сил і тотальну мілітаризацію півострова, закликав учасників засідання продовжувати уважно стежити за ситуацією і вживати дієвих заходів щодо стримування Росії”, - резюмував Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, у березні цього року голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат від “Слуги народу” Єгор Чернєв заявив про наміри створити групу підтримки “Кримської платформи”. За його словами, до групи увійдуть шість членів: три представники Парламентської асамблеї країн-членів НАТО і три члени української Постійної делегації у ПА НАТО.

Як повідомляв Укрінформ, саміт “Кримської платформи” заплановано на 23 серпня цього року. На ньому, серед іншого, планується ухвалити хартію, яка зафіксує невизнання тимчасової окупації Криму.