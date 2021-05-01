Підтверджень відведення кораблів РФ з Чорного моря немає — експерт

Росія де-факто окупувала близько третини української морської економічної зони, а військові кораблі РФ не поспішають покидати Чорне море, попри повідомлення російського оборонного відомства про їх вихід.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Дом" керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко, передає Укрінформ.

За його словами, всі 15 одиниць Каспійської флотилії залишаються в Чорному морі.

"Чотири великі десантні кораблі: два Балтійського флоту, і два Північного, які увійшли туди близько 10 днів тому, залишаються в Чорному морі, в Криму. Крім того, в останні 2-3 роки постійний склад ескадри Чорноморського флоту в Сирії, який базується в порту Тартус, становить 6-7 одиниць бойових кораблів. Зараз їх там тільки два. А все інше — стягнуто до Чорного моря", — сказав експерт.

Водночас Клименко наголосив, що не слід довіряти офіційним заявам РФ щодо майбутніх дій, оскільки країна використовує інформаційний простір для дезінформації, тоді як підтвердження виведення кораблів РФ наразі немає.

"Ми практично кожного дня бачимо по 3-4 літака-розвідника, які облітають за периметром і Крим, і лінію розмежування на сході України. Це переважно стратегічні безпілотники і пілотовані літаки-розвідники. Таким чином моніториться реальна ситуація з відведенням військ, техніки і так далі. І ми поки не бачимо підтверджень, у тому числі й від західних джерел, що такий відвід відбувається", — повідомив експерт.

Він також зазначив, що до 40% Чорного моря виявляється перекритим. "Але в більшості випадків ніяких навчань там не проводиться", — сказав Клименко.

Як повідомляв Укрінформ, 30 квітня військово-морські сили РФ провели ракетні стрільби в акваторії Чорного моря біля тимчасово окупованого Криму. Зокрема, по цілі була випущена ракета «Вулкан», здатна нести ядерний заряд.