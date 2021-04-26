Два кораблі Північного флоту РФ після «навчань» залишилися в Чорному морі

Два великі десантні кораблі Північного флоту «Олександр Отраковський» і «Кондопога» наразі залишаються в Чорному морі після «великих навчань» біля окупованого Криму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на російських військових.

«Великі десантні кораблі Північного флоту продовжують діяти в акваторії Чорного моря відповідно до планів далекого походу», - повідомила пресслужба Північного флоту РФ.

Там також уточнили, що в навчаннях в Криму минулого тижня екіпажі «Олександра Отраковського» і «Кондопоги» відпрацьовували навчальні завдання спільно з військами Південного військового округу Росії.

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22 квітня в Криму відбувся основний етап навчання військ Південного військового округу і Повітряно-десантних військ РФ. У маневрах, за даними Міноборони РФ, задіяли понад 10 тисяч військовослужбовців, 1,2 тис. одиниць озброєння і військової техніки, понад 40 бойових кораблів і 20 судів забезпечення.

До Чорного моря на маневри увійшли великі десантні кораблі Північного і Балтійського флотів РФ, артилерійські і десантні катери Каспійської флотилії. Чорноморський флот повідомляв про перебазування до Криму близько 50 бойових літаків.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що з 23 квітня війська починають повертатися до місць постійної дислокації. За його словами, це стосується особового складу 58-ї армії Південного військового округу, 41-ї армії Центрального військового округу, Сьомої, 76-ї десантно-штурмової і 98-ї повітряно-десантної дивізії ВДВ. Передислокацію мають завершити до 1 травня.

Понад 50 літаків і вертольотів полетіли з анексованого Криму після навчань, повідомив у понеділок Південний військовий округ Росії.

23 квітня Міноборони РФ повідомило, що понад 20 кораблів Чорноморського флоту РФ повернулися до пунктів постійної дислокації після участі в навчаннях у районі Криму. В той же день Чорноморський флот РФ повідомив, що великі десантні кораблі з морською піхотою вийшли в пункти постійної дислокації.

10 квітня міністр оборони України Андрій Таран заявив, що справжніми цілями нарощування Росією військової присутності поблизу кордонів України можуть бути посилення тиску на Україну з метою примусу до поступок в переговорному процесі і демонстрація готовності до застосування збройної сили.

США і європейські країни також висловили занепокоєння з приводу посилення військового угруповання в Криму і переміщення російських військ неподалік кордону України.