Берлін назвав безпрецедентним часткове закриття Росією Чорного моря

В Берліні назвали безпрецедентним і проблемним кроком закриття російською владою частин Чорного моря.

Про це, відповідаючи на запитання кореспонденту, Укрінформу заявив на урядовому брифінгу в понеділок речник МЗС ФРН Крістофер Бургер.

«Обмеження так званого вільного проходу суден через води уздовж узбережжя на такий довгий період є безпрецедентним і дуже проблемним з точки зору міжнародного права», - сказав дипломат.

За його словами, в Берліні також вважають, що оскільки обмеження судноплавства торкаються міжнародних вод і вод, які омивають незаконно анексований у 2014 році український півострів Крим, ці заходи є самі по собі такими, які суперечать міжнародному праву.

Наразі німецька сторона разом з партнерами «інтенсивно перевіряє» ситуацію на місці та юридичні аспекти цього кроку.

Як повідомлялось, Міноборони РФ оголосило про закриття з 21:00 24 квітня до 21:00 31 жовтня трьох районів Чорного моря для іноземних військових кораблів і державних суден у районі окупованого Криму. Під заборону потрапили видовжена ділянка акваторії уздовж узбережжя Криму, приблизно від Севастополя до Гурзуфа, прямокутна ділянка біля берегів Керченського півострова (на траверзі Опукського природного заповідника) і невелика ділянка біля західного краю Криму. У зазначеній зоні не опинилася Керченська протока і підходи до неї. У Міноборони РФ не повідомили, чому вдалися до такого рішення.

Свою стурбованість щодо цього кроку вже висловив Держдепартамент США, Євросоюз і НАТО закликали скасувати це рішення і забезпечити вільне судноплавство й відкритий доступ до портів України в Азовському морі.