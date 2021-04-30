Скільки військ зібрала Росія у Криму - Атлантична рада показала супутникові знімки

Атлантична рада оприлюднила доповідь своєї спеціалізованої Лабораторії цифрових розслідувань (DFRLab), в якій зафіксоване масоване нарощування російських збройних сил в окупованому Криму.

Як передає Укрінформ, доповідь DFRLab (Digital Forensic Research Lab),) із наведеними супутниковими знімками російських військ розміщено у відкритому доступі.

Автор дослідження Майкл Шелдон із використанням відкритих джерел інформації та супутникових фотографій проаналізував присутність російських військових підрозділів на полігонах Ангарський та Опук.

«З лютого до квітня 2021 року Росія сконцентрувала війська та військове обладнання на полігонах в Криму та поблизу Воронежа. В межах Кримського півострова війська 76-ї повітряної десантно-штурмової дивізії та 58-ї загальновійськової армії розгорнули великі табори на полігонах Ангарський та Опук, відповідно. В той же час війська 35-ї мотопіхотної бригади та 41-ї загальновійськової армії з центральної Росії здійснили рух на полігон поблизу Воронежа», - йдеться у публікації.

Як зазначається, 22 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив, що війська 7-ї, 98-ї та 76 повітряних десантно-штурмових дивізій, як і особовий склад 41-ї та 58-ї армій, мають повернутися у місця постійної дислокації до 1 травня. Разом з тим, як стверджує автор дослідження, важке озброєння 41-ї загальновійськової армії РФ залишатиметься на полігоні поблизу Воронежа в очікуванні навчань «Захід-2021», що мають відбутися у вересні.

За наведеною оцінкою, твердження Міноборони РФ про те, що у передислокації брали участь «більше 10 тисяч» військовослужбовців, не відповідають дійсності, адже реальне число російських військових перевищувало десятки тисяч.

Як підкреслюється у дослідженні, деякі із російських підрозділів залишилися поблизу кордонів материкової України. Один із таких підрозділів передислокований з російського Далекого Сходу залізничним шляхом, Росія також відновила роботу раніше законсервованої повітряної бази для дислокації своїх гелікоптерів у 85 км на південь від Херсонської області України.

Автор дослідження під час підготовки докладного аналізу головних переміщень російських військ та місць їх концентрації використав зображення, отримані за допомогою SAR (Synthetic Aperture Radar), які були надані американською компанією Capella Space.

Як повідомлялося, протягом кількох минулих тижнів Росія сконцентрувала навколо України та на її окупованих територіях військове угруповання потужністю більше 100 тисяч військовослужбовців, стягнула важке озброєння та розгорнула військові госпіталі. Такий розвиток подів викликав глибоке занепокоєння США, країн ЄС та міжнародного співтовариства.

Минулого тижня, зокрема 22 квітня, Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом «успішного завершення навчань», але, разом з цим, залишає власну військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.