РФ провела стрільби у Чорному морі – випустила ракету «Вулкан», здатну нести ядерний заряд

Військово-морські сили РФ провели ракетні стрільби в акваторії Чорного моря біля окупованого Криму. Зокрема, по цілі була випущена ракета «Вулкан», здатна нести ядерний заряд.

Про це пише на своєму сайті міноборони РФ, передає Укрінформ.

«Ракетний крейсер (ГРКР) «Москва» Чорноморського флоту (ЧФ) вперше в новій історії виконав ракетну стрільбу в акваторії Чорного моря головним ракетним комплексом корабля «Базальт» ракетою «Вулкан», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що стрільба здійснювалася на дистанції 30 км по мішені, що імітує корабель умовного противника.

Як пише міноборони РФ, морський полігон і прилегла акваторія, де проходили стрільби, були закриті для судноплавства «для забезпечення безпеки». У перекритті району брали участь понад 20 бойових кораблів і суден Чорноморського флоту.

Ракета П -1000 «Вулкан» - надзвукова протикорабельна ракета з дальністю ураження від 700 до 1000 км залежно від ракетної установки. Вага ракети 7000-8000 кг, вага бойової частини - 500 кг. Ракета здатна мати ядерний заряд (ядерна потужність 350 кт).

Як повідомлялося, протягом кількох минулих тижнів Росія сконцентрувала навколо України і на її окупованих територіях військове угруповання потужністю понад 100 тисяч військовослужбовців, стягнула важке озброєння і розгорнула військові госпіталі. Такий розвиток подій викликав глибоке занепокоєння США, країн ЄС і міжнародної спільноти.

22 квітня Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом «успішного завершення навчань», але водночас залишає свою військову присутність і технічні засоби навколо кордонів України і на тимчасово окупованих територіях Донбасу і в Криму.

Атлантична рада оприлюднила доповідь своєї спеціалізованої Лабораторії цифрових розслідувань (DFRLab), в якій зафіксовано масоване нарощування російських збройних сил в окупованому Криму.