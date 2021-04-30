РФ провела стрільби у Чорному морі – випустила ракету «Вулкан», здатну нести ядерний заряд
Про це пише на своєму сайті міноборони РФ, передає Укрінформ.
«Ракетний крейсер (ГРКР) «Москва» Чорноморського флоту (ЧФ) вперше в новій історії виконав ракетну стрільбу в акваторії Чорного моря головним ракетним комплексом корабля «Базальт» ракетою «Вулкан», - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що стрільба здійснювалася на дистанції 30 км по мішені, що імітує корабель умовного противника.
Як пише міноборони РФ, морський полігон і прилегла акваторія, де проходили стрільби, були закриті для судноплавства «для забезпечення безпеки». У перекритті району брали участь понад 20 бойових кораблів і суден Чорноморського флоту.
Ракета П -1000 «Вулкан» - надзвукова протикорабельна ракета з дальністю ураження від 700 до 1000 км залежно від ракетної установки. Вага ракети 7000-8000 кг, вага бойової частини - 500 кг. Ракета здатна мати ядерний заряд (ядерна потужність 350 кт).
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