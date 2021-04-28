Боррель порадив Євросоюзу готуватися до «важкого» періоду у відносинах з Росією

Високий представник ЄС Жозеп Боррель впевнений, що Росія свідомо взяла курс на конфронтацію з Заходом, і порадив Євросоюзу готуватися до важкого періоду у відносинах з Росією.

Про це він заявив у середу в Брюсселі під час виступу на пленарному засіданні Європейського парламенту, яке було присвячено розгляду дій Російської Федерації навколо України, стосовно опозиційного політика Олексія Навального та атак російських спецслужб в Чеській Республіці, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я маю сказати, що я бачу дуже тривожні тенденції у поведінці російського керівництва. Схоже, вони обрали шлях навмисного поглиблення конфронтації з Заходом, з нами, включаючи триваючі атаки у сфері дезінформації та інші негативні дії. Але ми маємо зберігати «модус вівенді», щоб уникнути постійної конфронтації із сусідом, який, схоже, вирішив діяти як противник… На жаль, ми маємо бути готовими до довгого та важкого періоду у відносинах з Росією», - сказав високий представник ЄС.

Він нагадав, що рамкова політика ЄС стосовно Росії продовжує ґрунтуватися на п’яти базових принципах. Євросоюз продовжуватиме працювати над підвищенням внутрішньої стійкості, боротися проти гібридних та кібернетичних загроз, зміцнювати відносини з сусідами на Сході, підтримувати громадянське суспільство та правозахисників у самій Росії та збільшувати контакти між людьми. Водночас, за словами Борреля, ЄС має підтримувати канали зв’язку із Росією та взаємодіяти у сферах, де є чіткі спільні інтереси.

«Так, ми маємо стримувати Росію, відштовхувати її назад, коли це потрібно, але й взаємодіяти з Росією, у таких сферах як СВПД (Угода навколо ядерної програми Ірану – ред.) та кліматичні зміни. Ми маємо залишати канали комунікації з Москвою, я готовий це робити. Ми готові також покращувати відносини, якщо це буде можливим, з російським урядом, якщо вони продемонструють справжнє бажання це зробити, зрозуміло, за умови повної поваги до наших цінностей, принципів та інтересів», - сказав високий представник ЄС.

Водночас аналізуючи ситуацію, яка склалася навколо Навального та жорстокий наступ російської влади на громадянське суспільство та демократичні інституції в Росії, він висловив сумніви в тому, що навіть чергові політичні вибори в Росії восени цього року можуть принести позитивні зміни у поведінку цієї країни.

«Я доволі песимістичний. Ми не можемо чекати, що ситуація покращиться в ході наступного електорального процесу в Росії у вересні. Під час цих виборів буде лише більше обмежень фундаментальних свобод», - додав Боррель.

Як повідомляв Укрінформ, Боррель 4-6 лютого здійснив візит до Москви з метою обговорення з російською стороною ситуацію навколо арешту та замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального, жорстокого придушення протестів, а також інших проблемних питань у двосторонніх відносинах між ЄС і РФ.

За підсумками візиту високий представник ЄС оприлюднив висновок про те, що Росія чітко означила небажання поновлювати конструктивні відносини з ЄС, і бачить у демократичних цінностях екзистенційну загрозу для себе.

Фото: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija