Посли ФРН і Франції вважають, що військова загроза для України збережеться до осені

Військова загроза для України з боку Росії попри заяви Кремля про початок відведення військ у місця постійної дислокації зберігатиметься щонайменше до запланованих на осінь військових навчань «Захід-2021».

Таку думку висловила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час онлайн-дискусії YES на тему «Загрози безпеці України і що може зробити міжнародне співтовариство», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я зовсім не впевнена, що це (початок відведення російських військ – ред.) кінець історії. Я гадаю, що нарощування військ Росією і її військової потужності відбуватиметься ще певний час, принаймні до закінчення навчань «Захід-2021 », і це буде залишатися загрозою для України. Ми маємо дуже пильно за цим стежити», - сказала Фельдгузен.

Вона припустила, що збереження військової загрози є складовою намірів президента РФ Володимира Путіна.

«Він хоче, щоб ми (західні партнери України – ред.) витрачали багато часу на спостереження за ним, що дозволяє йому робити висновки щодо нашої стратегії», - зазначила дипломат.

Посол Франції в Україні Етьєен де Понсен погодився з німецькою колегою, що відведення Росією військ є тактичним кроком.

«Ми маємо розрізняти відведення військ і військової техніки. Особовий склад відведено, а техніка залишилася… Ми також маємо брати до уваги, що в серпні відбудеться святкування 30-річчя незалежності України. Тому, я вважаю, що російські війська на якийсь час відійшли, але вони можуть повернутися», - зазначив дипломат.

Як повідомлялося, Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом "успішного завершення навчань", але водночас залишає власну військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.

Раніше РФ зосередила біля східних кордонів України та в окупованому Криму угруповання чисельністю близько 110 тис. військових, чим викликала занепокоєння української влади та західних партнерів.

Росія і Білорусь планують провести військові навчання «Захід-2021» з 10 по 16 вересня.