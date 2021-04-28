Десятки кілометрів до України: Дейнеко заявляє, що військові табори досі біля Воронежа

Росія розпочала часткове виведення військ з території тимчасово окупованого Криму, однак війська біля східних кордонів України РФ ще не відводить.

Про це сказав в інтерв’ю РБК-Україна голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, передає Укрінформ.

"Після анонсованої заяви міністра оборони РФ Шойгу про те, що з 23 квітня вони почнуть відведення військ, дійсно, наша розвідка спостерігає, що процес цей частково розпочато… На даний момент ми бачимо цей процес на території тимчасово окупованого Криму", - повідомив він.

Дейнеко зауважив, що наразі відведення сил РФ від східного кордону у Воронезькій області так і не спостерігається. Зокрема, залишається скупчення сил і техніки противника у військових таборах поблизу Воронежа та міста Богучар у Воронезькій області. Останній за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною.

"Щодо тих польових таборів у Воронезькій області, то ми жодного руху там наразі не бачимо", - зазначив голова ДПСУ.

Він повідомив, що прикордонники продовжать стежити за цими процесами. На його думку, говорити про те що, Росія відведе всі свої війська від кордонів України, ще зарано.

Як повідомлялося, Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом "успішного завершення навчань", але водночас залишає власну військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.

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Раніше РФ зосередила біля східних кордонів України та в окупованому Криму угруповання чисельністю близько 110 тис. військових, чим викликала занепокоєння української влади та західних партнерів.