Загроза агресії Росії зберігається: ЗСУ почали оперативний збір керівництва

Під керівництвом Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Руслана Хомчака розпочато оперативно-стратегічний збір з керівним складом Збройних Сил України.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ, захід відбувається за участю вищого військово-політичного керівництва держави, представників центральних органів влади та сил оборони, представників збройних сил країн-членів НАТО та країн-партнерів і провідних експертів у галузі національної безпеки.

«Враховуючи агресивну політику Росії, яка має на меті знищення нашої державності, наш вибір – це інтеграція в структури НАТО та підготовка ЗС України, яка б забезпечила суверенітет і територіальну цілісність України. Кремль за будь-яку ціну готовий перешкодити реалізації цих планів, розглядаючи факт перетворення України у процвітаючу незалежну європейську країну як пряму загрозу своєму існуванню. Для досягнення своїх цілей Росія розпочала новий виток ескалації конфлікту на тимчасово окупованих територіях України. Зберігається загроза прямої агресії проти нашої держави», – наголосив начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.

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Як зазначається, оперативно-стратегічний збір, як форма індивідуальної підготовки оперативного складу ЗС України, спрямований на поглиблення знань його учасників із питань воєнного мистецтва, організації та проведення заходів підготовки військ (сил) з урахуванням воєнних загроз національній безпеці України, обміну досвідом з представниками Збройних сил країн-партнерів тощо.

Учасники збору розглянуть безпекову ситуацію в Україні та довкола її кордонів, обговорять низку питань щодо планування та застосування сил оборони, повідомили в пресслужбі.

Під час заходу керівний склад ЗС України та інших військових формувань приділить увагу розгляду основних положень нових доктринальних документів, які розроблено та впроваджено у ЗС України з урахуванням стандартів НАТО.

Корнійчук також наголосив, що Україна повинна бути готова до всеохоплюючої оборони та до дієвої відсічі ворогу.

«Нам потрібно бути готовими до відсічі збройної агресії усім складом сил оборони, а також до створення умов для ведення всеохоплюючої оборони. Військо України набуло необхідних спроможностей та утримується у визначених ступенях готовності. ЗС України активно продовжують виконувати заходи реформування та розвитку. Цей послідовний, комплексний та безперервний процес здійснюється з метою забезпечення здатності військ (сил) адекватно реагувати на виникаючі виклики і загрози у воєнній сфері в умовах динамічних та швидкоплинних змін безпекового середовища», – зазначив Корнійчук.

Як повідомляв Укрінформ, протягом останніх тижнів значно зріс рівень воєнної загрози з боку Росії. Це пов'язано з суттєвим нарощуванням російських військ на кордоні з Україною, яке останнього разу спостерігалося сім років тому, коли розпочалася безпосередня агресія РФ.

10 квітня міністр оборони України Андрій Таран заявив, що справжніми цілями нарощування Росією військової присутності поблизу кордонів України можуть бути посилення тиску на Україну з метою примусу до поступок у переговорному процесі й демонстрація готовності до застосування збройної сили.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія з 23 квітня почне відводити війська, які здійснювали «навчання» поблизу кордонів України та в тимчасово окупованому Криму, в пункти постійної дислокації.

Фото: zsu.gov.ua