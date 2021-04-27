До Чорного моря прямує патрульний катер США

Американська влада направила до Чорного моря патрульний катер берегової охорони США Hamilton.

Як передає Укрінформ, про це у Твітері повідомляє пресслужба Шостого флоту США.

«Патрульний катер Берегової охорони США Hamilton прямує у північному напрямку для проходу в Чорне море після роботи з есмінцем ВМС США USS Roosevelt в Егейському морі», - повідомили у пресслужбі.

У Шостому флоті додали, що катер Hamilton співпрацюватиме з союзниками США у НАТО й партнерами в регіоні Чорного моря.

Як повідомляв Укрінформ, два російські великі десантні кораблі Північного флоту «Олександр Отраковський» і «Кондопога» наразі залишаються в Чорному морі після «великих навчань» РФ біля окупованого Криму.

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки продовжать уважно спостерігати за відведенням військових сил Російської Федерації від кордонів України, адже ще зарано стверджувати, що російські війська відведені.

Фото: twitter.com/USNavyEurope