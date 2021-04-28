Вибухи на складах: прокуратура Болгарії шукає російський слід

Прокуратура Болгарії визнала, що має підстави для припущення зв’язку між спробою отруєння болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрева і вибухами на військових складах у Болгарії та Чехії, а також щодо причетності до цих інцидентів російських громадян.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє болгарська редакція Радіо Свобода з посиланням на заяву речниці генерального прокурора Сійку Мілеву, генерального прокурора Івана Дешева та керівника Державного агентства з нацбезпеки Болгарії (ДАНС) Дімітара Георгієва.

Слідство встановило, що «шестеро громадян РФ проживали на території Болгарії у дати, коли сталися вибухи та спроби отруєння трьох громадян Болгарії».

«Із доказів, зібраних на цю мить, з високим ступенем надійності можна дійти висновку, що метою дій російських громадян було зірвати поставку спеціальної продукції до Грузії та України», - заявила Мілева.

«Між чотирма інцидентам (вибухами на болгарських складах – ред.) є подібність, і при цьому є розбіжності між ними та іншими випадками вибухів на подібних складах у той самий період», - зазначила речниця. Зокрема, у всіх випадках не було встановлено причину, технічних помилок виявлено не було і знищена зброя призначалася на експорт до України або до Грузії.

За її словами, прокуратура наразі співпрацює з колегами за кордоном, щоб перевірити зв’язок з вибухами у Чехії.

Як раніше передавав Укрінформ, з'явилися дані, що вказують на присутність російських таємних агентів у Болгарії в той час, коли там мала місце низка вибухів на військових складах. Останній з серії інцидентів стався у 2020 році у місті Казанлик.

Після викриття російського сліду у вибухах на складі боєприпасів у Чеській Республіці у 2014 році один із колишніх міністрів оборони Болгарії закликав відновити розслідування щодо подібних вибухів, які мали місце на військових складах цієї країни.

А новий аналіз болгарської служби Radio Free Europe надав додаткові докази, які вказують на можливий зв'язок між російським агентством військової розвідки – ГРУ - та болгарськими вибухами.

Приблизно під час вибухів на заводі у Вазові навесні 2015 року щонайменше шість росіян, яких ідентифікували як агентів ГРУ, регулярно приїжджали та виїжджали до Болгарії.

Щобільше, дані про польоти та інформація про відстеження GPS, вперше зібрані Bellingcat, вказують на присутність ще одного агента ГРУ від дати вибухів 2014 року.

Як відомо, вибух на складі боєприпасів у Чехії в жовтні 2014 року, в якому підозрюють агентів спецслужб РФ, мав статися трохи пізніше - у Болгарії. Міністр внутрішніх справ Чехії, перший віцепрем'єр Ян Гамачек розповів, що вибух боєприпасів на складі у Чехії в жовтні 2014 року, в якому підозрюють агентів спецслужб РФ, планувалося організувати пізніше, після перевезення боєприпасів у Болгарію. Це пов'язано з тим, що, за версією слідства, в їх закупівлі брав участь болгарський торговець зброєю Еміліан Гебрев, який був отруєний у 2015 році, але вижив.

Як повідомлялося, гучний чесько-російський дипломатичний скандал вибухнув увечері позаминулої суботи, коли уряд Чехії оголосив про те, що висилає 18 агентів російських спецслужб, які працювали в Празі під дипломатичним прикриттям через залучення ГРУ до вибухів на військових складах у 2014 році. Москва у відповідь вислала 20 працівників посольства ЧР, серед яких 16 дипломатів. У середу чеська сторона висунула ультиматум з вимогою повернути назад усіх своїх депортованих працівників, а в разі відмови – привести у відповідність кількісний склад посольств.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що Росія зруйнувала відносини з його країною, організувавши вибухи на складах зі зброєю.

Фото: ВТА