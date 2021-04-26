Вибухи у Чехії були частиною спецоперації РФ проти України - Bellingcat

Вибухи на складах у Врбетицях 2014 року були частиною операції спецслужб РФ з метою обмежити можливості України в закупівлі боєприпасів для протистояння російській агресії.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у розслідуванні Bellingcat.

Зазначається, що вибухи на складах зброї в Чехії 2014 року стали частиною довгострокової операції ГРУ, метою якої був підрив можливостей України в закупівлі зброї та боєприпасів для протистояння агресії РФ та її бойовиків на сході України.

Складовими цієї операції стали підрив складів у Врбетицях та спроба отруєння Еміліана Гебрева - керівника болгарської компанії EMCO, що продає зброю.

Окрім того, записи телефонних розмов підтверджують, що кілька членів спеціального загону ГРУ РФ активно спілкувалися з російськими військовими, дислокованими в той час на сході України.

Раніше компанія EMCO підтвердила, що наприкінці 2014 року поставляла боєприпаси до України. Своєю чергою джерела, близькі до українських військових закупівель, підтвердили, що ці поставки зіграли вирішальну роль у підвищенні обороноздатності ЗСУ.

На той час EMCO була однією з лише двох компаній країн ЄС, які спеціалізуються на виробництві новітніх боєприпасів, сумісних зі зброєю радянського виробництва. При цьому друга компанія повністю контролювалася росіянами.

Bellingcat зазначає, що російська розвідка в той час зверталася до торгівців зброєю, у яких були боєприпаси, сумісні з українською артилерією, пропонуючи викупити їхню продукцію за значно вищими цінами. Це робилося тільки для того, щоб боєприпаси не отримала Україна.

EMCO підтвердила, що Україна імпортувала боєприпаси в період з грудня 2014 року по лютий 2015 року на підставі контракту, підписаного 10 листопада 2014 року. Більша частина боєприпасів, зокрема 5 тисяч снарядів калібру 152 мм, була експортована до України в січні 2015 року. Остання поставка була здійснена 26 лютого 2015 року.

Після підписання мирної угоди у Мінську компанія нібито припинила дію угоди, загальна вартість якої становила понад 25 млн євро. При цьому Україні був проданий не весь законтрактований обсяг.

Як повідомлялося, чеська сторона заявила, що має обґрунтовані підозри стосовно причетності агентів ГРУ до двох вибухів на складах боєприпасів. Після представлення уряду ЧР всіх даних було прийняте рішення про видворення з Праги 18 працівників посольства РФ, які відповідно до заяв чеських урядовців були співробітниками російських спецслужб. Москва у відповідь вислала 20 співробітників посольства Чехії, після чого сторони обмінялися ще низкою кроків та погодилися привести до паритету чисельний склад диппредставництв в обох столицях.