Вибухи у Врбетиці: чеське слідство розглядає лише один варіант – диверсія

Чеське слідство працює над єдиною версією вибухів на складах боєприпасів у місті Врбетице в 2014 році, вона пов'язана з участю в інциденті російської служби військової розвідки ГРУ.

Про це на прес-конференції в понеділок заявив віцепрем'єр-міністр Ян Гамачек, передає Укрінформ.

«Наскільки мені відомо, у справі є одна слідча версія, і вона пов'язана з переміщенням членів підрозділу 29155», - сказав Гамачек, який є також міністром внутрішніх справ.

Так він прокоментував заяву президента республіки Мілоша Земана, що опрацьовуються дві версії для розслідування: вибух через неналежне поводження з вибухонебезпечним матеріалом і операція зовнішньої розвідки. «Я сприймаю обидві версії серйозно і бажаю, щоб вони були ретельно розслідувані», - сказав Земан в інтерв’ю. Також він піддав сумніву результати роботи чеських спецслужб, оскільки, на його думку, доказів перебування російських агентів на складах немає.

За словами Гамачека, інтерв’ю Земана було таким, що кожен, включаючи Росію, знайшов у ньому «те своє».

«Ми покладались на інформацію, яку нам надала не тільки Служба інформаційної безпеки (BIS – контррозвідка – ред.), але також поліція та прокуратура. На основі цієї інформації ми реагували дуже жорстко, як Чеська Республіка, тому очевидно, що докази були переконливими», - сказав Гамачек, додавши, що вони не викликали сумнівів також у союзників у НАТО і ЄС.

На знак солідарності з Чехією минулого тижня про рішення вислати російських дипломатів заявили Словаччина, Литва, Латвія та Естонія, а також сьогодні - Румунія. Інші держави продовжують консультації.

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Інтерв’ю Земана різко розкритикували як чеські політики, так і коментатори.

«Чи має тепер кожен (союзник) задавати собі питання: чи варто довіряти чеському уряду, підтриманому більшістю опозиції та обох палат парламенту, чи президенту? І чи варто їм розглядати, наприклад, вислання російських агентів та дипломатів зі своїх країн в очікуванні помсти?», - йдеться у коментарі на сайті радіо iRozhlas.

«Це був найсумніший, найтрагічніший виступ Земана. Він поховав себе, завершивши зраду… Порядний президент сказав би, що буде вимагати від Росії видати агентів ГРУ Мішкіна та Чепігу з підрозділу 29155, а також їх командира генерала Авер'янова, який керував операцією «Врбетице». Порядний президент був би на боці Чехії та Європейського Союзу», - пише аналітик Aktualne. Земан же, за його словами, «продовжує ставити під сумнів роботу чеських спецслужб, «працює проросійським дезінформатором; продовжує працювати на Кремль; за цей виступ Путін повинен нагородити його коробкою цукерок або медаллю». У самій Чехії єдиною розумною, державною реакцією на виступ глави держави стали би конституційні кроки та звільнення з посади, пише коментатор.

Росія між тим почала вкидати, за своєю традицією, різні версії подій 7-річної давнини, які мають на меті відволікти увагу від питання її відповідальності. Так, Москва звинуватила Чехію у зберіганні на складі у Врбетиці протипіхотних мін, які заборонені як чеським законодавством, так і міжнародними правилами (Оттавською конвенцією 1996 року). Чеська сторона заперечила ці звинувачення.

Як повідомлялося, дипломатичний скандал між Прагою і Москвою вибухнув півтора тижня тому. Чеська сторона заявила, що має обґрунтовані підозри щодо причетності агентів ГРУ до двох вибухів на складах боєприпасів. Після представлення уряду ЧР всіх даних було прийняте рішення про видворення з Праги 18 працівників посольства РФ, які відповідно до заяв чеських урядовців були співробітниками російських спецслужб. Росія у відповідь вислала 20 співробітників посольства Чехії в Москві, після чого сторони обмінялися ще чергою кроків і дійшли консенсусу привести до паритету чисельний склад диппредставництв у обох столицях.