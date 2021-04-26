Кулеба пропонує направити до України висланих з Росії чеських дипломатів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував очільнику МЗС Чехії Якубу Кулганеку направити висланих із Росії дипломатів для роботи в Україні.

Як передає Укрінформ з посиланням на Міністерство закордонних справ України, таку пропозицію Кулеба зробив під час телефонної розмови з чеським колегою.

Кулеба привітав Кулганека з призначенням та побажав йому успіхів на посаді міністра.

Кулганек висловив вдячність за підтримку і солідарність України із Чеською Республікою на тлі дестабілізаційних дій Росії на її території. Він особливо відзначив, що Кулеба був одним із перших іноземних міністрів закордонних справ, які заявили про підтримку офіційної Праги.

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“Вияв солідарності в такий критичний для Чехії момент - приклад справжньої дружби. Ми ніколи цього не забудемо”, - наголосив Кулганек.

Кулеба запропонував Кулганеку направити висланих із Росії чеських дипломатів для роботи в Україні.

“Найближчі друзі можуть покладатися на підтримку один одного в часи найбільших викликів. Українська сторона вітатиме направлення висланих із Москви чеських дипломатів до Києва, аби посилити дипломатичну присутність Чехії в Україні на благо розвитку відносин між нашими державами і народами”, - наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, 17 квітня уряд Чехії оголосив про рішення видворити 18 співробітників посольства РФ, яких вважають агентами російських спецслужб. У Чехії заявляють, що російські спецслужби є причетними до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіці у 2014 році.

У відповідь Москва вислала 20 співробітників посольства Чехії, серед яких 16 дипломатів.

Після цього чеська сторона виступила з вимогою повернути назад усіх своїх депортованих працівників, а в разі відмови - привести кількісний склад посольств обох країн у відповідність.

23 квітня стало відомо, що Чехія і Росія погодили загальну кількість працівників диппредставництв, які повинні залишитися у столицях. У посольствах в Москві і Празі залишиться рівна кількість людей: по 7 дипломатів, 25 технічних працівників і 19 адміністративно-технічних працівників.