Вишеградська група: Агресивні дії Росії дорого їй коштуватимуть

Вишеградська група: Агресивні дії Росії дорого їй коштуватимуть

Декларація
Укрінформ
Країни Вишеградської групи (Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія) повністю підтримують дії офіційної Праги щодо оголошення персонами нон грата 18 російських розвідників, які діяли під дипломатичним прикриттям, і пропонують їй свою підтримку.

Про це йдеться в декларації, ухваленій у понеділок главами урядів країн Вишеграду, за результатами термінового засідання в онлайн-режимі, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми, прем’єри Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини, висловлюємо повну солідарність з Чехією, нашим близьким партнером і сусідом, у зв’язку з участю російських розвідників у діях, що призвели до вибуху на складах боєприпасів у Врбетіце в 2014 році, а також непропорційними діями Росії у відповідь на повністю обґрунтоване рішення Чехії про видалення 18-ти російських офіцерів розвідки зі своєї території, і пропонуємо Чехії свою дипломатичну і консульську підтримку”,- йдеться в декларації, оприлюдненій на офіційній сторінці уряду РП.

Читайте також: Румунія висилає російського дипломата

У документі засуджуються протиправні і брутальні дії російських розвідників.

“Ми не дозволимо, щоб ці дії поділили Європу. Країни Вишеградської групи рішуче налаштовані, аби разом з іншими країнами-членами ЄС здійснити кроки щодо зміцнення наших можливостей до протидії”,- йдеться в декларації.

Як зауважив з цього приводу під час брифінгу для ЗМІ заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сеньк, крім висловлення солідарності з Чехією прем’єри обговорили “комплексні дії на довгострокову перспективу”.

Прем'єри також звернули увагу на потребу зменшення залежності від Росії в енергетичній сфері і “необхідність переконати німецьких партнерів, що будівництво Nord Stream 2 є шкідливим проєктом”.

Шинковський вель Сеньк підкреслив, що країни Вишеграду спільно, в рамках ЄС та НАТО, здійснюватимуть чергові кроки, аби переконати Росію, що напади на західні демократії та інші країни є “їй дорого коштуватимуть, і ця ціна постійно зростатиме”.

Читайте також: Два кораблі Північного флоту РФ після «навчань» залишилися в Чорному морі

Як повідомлялося, 17 квітня уряд Чехії оголосив про рішення видворити 18 співробітників посольства РФ, яких вважають агентами російських спецслужб. У Чехії заявляють, що російські спецслужби є причетними до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце в 2014 році.

У відповідь Москва вислала 20 співробітників посольства Чехії, серед яких 16 дипломатів.

Після цього чеська сторона виступила з вимогою повернути назад усіх своїх депортованих працівників, а в разі відмови - привести кількісний склад посольств обох країн у відповідність.

23 квітня стало відомо, що Чехія і Росія погодили загальну кількість працівників диппредставництв, які повинні залишитися у столицях. У посольствах в Москві і Празі залишиться рівна кількість людей: по 7 дипломатів, 25 технічних працівників і 19 адміністративно-технічних працівників.

Фото: gov.pl

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-