Румунія висилає російського дипломата

Міністерство закордонних справ Румунії оголосило персоною нон ґрата заступника військового аташе при посольстві Російської Федерації в Бухаресті Олексія Грішаєва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Romania Journal.

Грішаєв повинен залишити територію Румунії.

У румунському МЗС заявили, що діяльність Грішаєва «суперечить положенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 1961 року».

Зазначається, що у понеділок, 26 квітня, глава румунського МЗС Богдан Ауреску викликав посла РФ в Румунії Валерія Кузьміна й повідомив йому про відповідне рішення румунської влади.

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Як повідомлялося, в останні тижні триває дипломатична війна між Росією та країнами Заходу. Зокрема, російських дипломатів за дії, які суперечать дипломатичному статусу, упродовж останніх днів видворили США, Чехія, Польща, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія. Росія відповідає дзеркальними кроками, оголошуючи персонами нон ґрата дипломатів з цих країн.

Фото: romaniajournal.ro