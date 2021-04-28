Кулеба: За логікою Росії, ми маємо чекати, поки нас «поріжуть, як салямі»

Кремль будь-які кроки Києва щодо власного захисту трактує як «провокації», тож за російською логікою Україна мусить мовчки чекати, поки її «поріжуть, як салямі».

Як передає Укрінформ, про це заявив у ефірі BBC HARDtalk міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Російська Федерація сприймає кожен крок України щодо захисту себе від РФ як «провокацію». Якщо слідувати цій логіці, то ми повинні сидіти тихо, опустивши руки, і чекати, поки Росія не поріже нас, як салямі», - заявив український урядовець.

За словами Кулеби, Україна «не дозволить цьому статися і буде захищати себе на всіх фронтах».

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що прямі переговори з ватажками так званих «ЛНР» і «ДНР» неможливі. Він також заявив, що такі переговори - червона лінія, яку Україна переходити не буде ніколи.

«Ми всі знаємо, що це Росія напала на Україну. Ми всі знаємо, що ключ від врегулювання конфлікту - в Москві, і ми не будемо розмовляти з їх маріонетками», - сказав міністр.

Нагадаємо, 20 квітня Президент України Володимир Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися «в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна».

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У четвер, 22 квітня, Путін заявив, що готовий у Москві зустрітися з Зеленським, але питання припинення війни на сході України обговорюватиме лише після переговорів української влади з «керівниками «ДНР» і «ЛНР».