Штати і Британія підтвердили спільну протидію агресії РФ проти України

Глави зовнішньополітичних відомств США й Великої Британії обговорили під час зустрічі в Лондоні агресію Росії, а також спільну позицію в підтримці України на тлі останньої російської ескалації.

Про це Ентоні Блінкен і Домінік Рааб заявили під час брифінгу за результатами переговорів у понеділок, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми з Тоні (Блінкеним – ред.) обговорили цілий комплекс питань безпеки - Іран, Афганістан, постійні занепокоєння щодо Росії, зокрема на кордоні з Україною. Ми стоїмо пліч-о-пліч у цих питаннях, і я вітаю тверду прихильність США Альянсу НАТО», - підкреслив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб.

Держсекретар Блінкен, зі свого боку, подякував Сполученому Королівству за те, що вони «приєдналися до США в процесі притягнення Росії до відповідальності» за її безрозсудні та агресивні дії.

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«Ми підтвердили нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України, куди я відправлюсь також цього тижня», - зауважив глава американського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв Укрінформ, глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен розпочав європейське турне, під час якого заплановані його візити до Великої Британії для участі в зустрічі G7, а також до України.