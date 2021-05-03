Кулеба назвав перекидання кораблів РФ до Азовського моря суттєвою загрозою безпеці

Загроза в Азовському морі у зв'язку з перекиданням Росією сил з Каспійського моря є безпрецедентно великою.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Укрінформ.

"Є велика зараз загроза в Азовському морі. Вона є безпрецедентно великою. Перекидання кораблів з Каспійського моря в Азов – це і суттєва безпекова загроза, і, в принципі, крок до взяття цього морського простору під контроль. Тому всі інструменти, які в нас є (і двосторонні, і на міжнародних майданчиках), задіяні", - заявив глава МЗС.

Він зазначив, що йдеться про юридичні й політичні інструменти. "На жаль, життя показує, що іноді силу можна зупинити тільки силою. І тому ми також працюємо, допомагаємо Міноборони в зміцненні ВМС України", – наголосив міністр.

Як повідомлялося, 22 квітня Міноборони РФ провело в окупованому Криму "міжвидові навчання", на які прибув міністр Сергій Шойгу. Він також заявив про завершення військових навчань у Південному і Західному військових округах Росії і відведення російських військ у місця їхньої постійної дислокації.

Міністерство оборони РФ 23 квітня заявило, що почало перекидати війська, задіяні в навчаннях на півдні Росії і в окупованому Криму, в пункти постійної дислокації.