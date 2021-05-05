Держсекретар США Блінкен сьогодні прибуде в Україну

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен в ході робочого візиту до України 5-6 травня зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським, зокрема, для обговорення російської агресії.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві речника американського відомства Неда Прайса.

«Держсекретар відправиться до Києва, Україна, 5-6 травня, де зустрінеться з Президентом Зеленським, главою МЗС Кулебою, іншими урядовцями та представниками українського громадянського суспільства щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії», - йдеться у заяві.

Як повідомили в Держдепартаменті США, заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд перебуватиме в з візитом в Україні разом з Блінкеном.

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок розпочав візит до країн Європи.