Росія повинна припинити окупацію частини України – Держдеп

Москва повинна покласти край конфлікту на сході України та незаконній окупації Кримського півострова й виконувати взяті на себе міжнародні зобов’язання.

Таку заяву оприлюднив у вівторок на офіційній твітер-сторінці речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Укрінформ.

«Росія мусить виконувати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями та сумлінно працювати над тим, щоби припинити конфлікт на сході України. Вона також повинна припинити свою незаконну окупацію Криму»,- наголосив речник Держдепартаменту США.

У цьому зв’язку він навів заяву держсекретаря Ентоні Блінкена, який зараз перебуває з візитом у Великій Британії для участі в зустрічі G7 на рівні глав зовнішньополітичних відомств.

«Маємо працювати разом, щоби вказувати Росії на її поведінку, притягати РФ до відповідальності за її дії та примушувати Москву дотримувалась її міжнародних зобов’язань»,- наголосив у цьому контексті Блінкен.

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США планує в середу прибути з візитом до Києва, де у нього заплановані зустрічі з вищим керівництвом країни та лідерами громадянського суспільства.