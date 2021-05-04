Нуланд супроводжуватиме Блінкена під час візиту до України

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд перебуватиме в з візитом в Україні разом з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном, який планує зустрітися з українським державним керівництвом цього тижня.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, передає Укрінформ.

«Заступниця держсекретаря США (Віктоія) Нуланд відвідає Лондон (Велика Британія), а також Київ (Україна) в період з 4 по 6 травня 2021 року», - зазначається в офіційному повідомленні.

При цьому зазначається, що Нуланд супроводжуватиме держсекретаря США Ентоні Блінкена під час його європейського турне.

Як повідомляв Укрінформ, глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен перебуватиме з візитом в Україні в період 5-6 травня. Плануються його зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем й міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Крім того, держсекретар США планує зустрітися з представниками громадянського суспільства в Україні.