ЄС нагадує Росії, що після слів про «відведення» військ потрібні реальні дії

Після оголошення про відведення військ від кордону з Україною Росія повинна здійснити конкретні дії на місцях, у тому числі відвести техніку.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться у заяві Євросоюзу, виголошеній під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 6 травня.

"Нещодавнє оголошення Росією про відведення військ від кордону з Україною стало першим кроком у правильному напрямку, але за ним мають настати подальші конкретні дії на місцях, включаючи відведення техніки", - йдеться у заяві.

У Євросоюзі вкотре закликали РФ виконати рекомендації відповідно до Віденського документа, висловлені державами-учасницями ОБСЄ на спільному засіданні Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва 14 квітня.

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При цьому нагадується, що російська агресія на сході України та незаконна анексія Криму вже понад 7 років становлять головну загрозу для європейського безпекового порядку.

"Ось чому ЄС продовжує із занепокоєнням відстежувати поточну ситуацію в Україні та дії Росії біля кордонів України й на Кримському півострові", - йдеться у заяві.

Євросоюз також запевнив у своїй рішучій підтримці переговорів у "нормандському форматі" та у рамках Тристоронньої контактної групи з метою мирного врегулювання конфлікту, яке має бути здійснене "при повній повазі суверенітету та територіальної цілісності України".

"Ми шкодуємо, що відсутність політичної волі в одного з учасників продовжує перешкоджати будь-яким значущим перемовинам. Ми закликаємо Росію як сторону обох цих форматів проявити конструктивний підхід і виконати усі відповідні положення, щодо яких вона зобов’язалася", - наголошується у заяві.

Як повідомлялося, Росія сконцентрувала на кордоні з Україною понад 100 тис. військовослужбовців, стягнула важке озброєння та розгорнула військові шпиталі. Такий розвиток подів викликав глибоке занепокоєння США, країн ЄС та міжнародного співтовариства.

Пізніше Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом "успішного завершення навчань".

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що відбулося лише незначне зменшення кількості російських військ в окупованому Криму, а вздовж кордонів такого скорочення не помітно.