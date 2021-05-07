Штати в ОБСЄ закликали Росію до виконання безпекових заходів Мінських угод

Росія повинна розпочати виконувати свої зобов’язання відповідно до Мінських домовленостей, починаючи з безпекових питань.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час онлайн-засідання Постійної ради цієї організації.

"Росія повинна припинити свою непоступливість і розпочати реалізацію зобов'язань, узятих на себе в рамках Мінських домовленостей, починаючи із заходів у сфері безпеки", - заявила вона.

За словами Острієн, Москва намагається дистанціюватися від конфлікту на сході Україні та звинуватити Київ у перешкоджанні мирним переговорам. Однак саме Росія почала цей конфлікт, підживлює та контролює його, "збільшуючи або зменшуючи напруження і насильство для досягнення своїх цілей", наголосила американська дипломатка.

Вона також указала на те, що Сполучені Штати продовжують уважно стежити за оголошеним Росією відведенням військ від кордону з Україною. За словами Острієн, американська сторона занепокоєна тим, що РФ намагається досягти своїх політичних цілей шляхом погроз та залякування.

Представниця США також зауважила, що відмова Росії від надання пояснень у зв’язку з нещодавньою військовою активністю є порушення Віденського документа ОБСЄ. А опублікована на сайті міноборони РФ інформація з цього приводу практично не знімає наявних побоювань.

"Напередодні своєї провокаційної військової діяльності Росія намагалася виставити Україну як нібито провокатора надуманої військової ескалації, доказів чого не було. Натомість саме Росія збільшила свою військову присутність на кордоні з Україною. І нарощування сил з боку Кремля не було вигаданим. Це було цілком реальним", - констатувала американська дипломатка.