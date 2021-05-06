Україна в ОБСЄ: «Прямого діалогу» з маріонетками Росії в ОРДЛО не буде

Україна залишається відданою мирному врегулюванню розпочатої Росією війни на сході країни і продовжуватиме переговори щодо цього з Кремлем, однак не з маріонетковими адміністраціями РФ у Луганську та Донецьку.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 6 травня.

«Ми відкидаємо спроби Кремля залучити нас до так званого «прямого діалогу» зі своїми окупаційними адміністраціями на Донбасі, що дозволить Росії маніпулювати процесом і уникати відповідальності як сторони конфлікту. Ключ до врегулювання конфлікту залишається у Москві, а не в Донецьку чи Луганську, де члени російських окупаційних адміністрацій просто виконують вказівки російського керівництва», - заявив він.

Український посол підкреслив, що «Росія є державою-агресором та стороною конфлікту на сході України, а не посередником».

При цьому дипломат наголосив на відданості України продовжувати дипломатичне врегулювання конфлікту – як у рамках існуючих, так і з допомогою додаткових механізмів. «Ми залишаємось відданими існуючим механізмам переговорів та консультацій, які пропонують шлях уперед, і ми готові задіяти додаткові інструменти, якщо вони будуть корисними для цього», - зазначив Цимбалюк.

Як повідомлялося, з початку розпочатої Росією війни на сході України у 2014 році Кремль відмовляється визнавати свою пряму участь та відповідальність у цьому кровопролитті. При цьому Росія бере участь у мирних переговорах у Нормандському (Україна, Франція, Німеччина і Росія) та Мінському (Україна, ОБСЄ та Росія) форматах.

І хоча міжнародна спільнота чітко визначає РФ як сторону конфлікту на сході України, Кремль намагається просувати себе як «посередника», висуваючи для «прямого діалогу» з Україною свою маріонеткові адміністрації в окупованих Донецьку та Луганську.